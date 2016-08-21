الخبراء ينصحون.. 4 خطوات صحية تضمن لك نجاح الرجيم

الالتزام بقواعد الرجيم من الأمور التى تحتاج إلى إرادة حديدية من الفرد تجعله قادرا على الامتناع عن الأكلات التى يحبها وأيضا يتجنب المغريات اليومية ، حتى يصل إلى مرحلة النجاح والوصول إلى الوزن المثالى ، ويقدم موقع "womanpretty" 4 خطوات قادرة على تحقيق ذلك :

1- الأسواق الشعبية أفضل من السوبر ماركت

عند التسوق لشراء الطعام تكون الأسواق الشعبية أفضل من السوبر ماركت فهذا سيجعل الفرد يشترى كل ماهو طبيعى ويبتعد عن المعلبات والمنتجات المصنعة التى تحبط عملية الرجيم .

2- الإبداع فى المطبخ

اللحوم والأسماك مشوية ، والخضار سوتيه، والألبان منزوعة الدسم تلك هى مكونات أنواع الرجيم، التى تؤدى إلى ملل حقيقى عند تناولها ولتجنب ذلك ، يمكن الإبداع فى تحضيرها بشكل صحى لتجنب الملل ويكون أسلوب حياة .

3- اكتب قائمة لاحتياجاتك

عليك تحضير قائمة مسبقة بما تتطلبه عملية الرجيم لهذا الأسبوع حتى لا يلجأ الفرد إلى تناول أى طعام غير صحى فيؤدى إلى إعاقة عملية الرجيم .

4- تناول وجبة الغذاء فى وقتها

من يتبعون الرجيم والحميات الخاصة من الصعب عليهم تناول طعام خارج المنزل ، ولكن يجب تناولها فى وقتها للحفاظ على سلامة عملية الحرق ، لذا عليهم أخذ وجبة الغذاء من المنزل وفقاَ للمكونات المسموح بها.