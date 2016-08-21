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الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء يبحثان مع المبعوث الأممى التطورات باليمن

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الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء يبحثان مع المبعوث الأممى التطورات باليمن الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء يبحثان مع المبعوث الأممى التطورات باليمن

>الرياض أ ش أ

استقبل الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، يوم السبت، بالرياض إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية ، أنه تم خلال اللقاء بحث فرص السلام وآفاقها الممكنة التى تعمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولى على متابعتها وتحقيقها رغم الصعوبات والتحديات .

 

وأشاد الرئيس اليمنى بالمساعى الحميدة التى يبذلها المبعوث الاممى والتى تعد ترجمة لقرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2216.. مجددا حرصه التام والحكومة الشرعية على السلام المبنى على الأسس والمرجعيات المحددة والواضحة من خلال المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة.

 

من جانبه أعرب المبعوث الاممى عن تقديره لجهود الرئيس هادى ومواقفه الواضحة تجاه السلام لمصلحة وطنه وشعبه وأمنه واستقراره .. وأعرب عن الأمل فى أن يتجاوز اليمن التحديات الراهنة وصولا إلى تحقيق السلام .

 

كما بحث الدكتور أحمد عبيد بن دغر فى لقائه اليوم المبعوث الاممى تطورات الموقف السياسى فى اليمن .. وأكد حرص على إحلال السلام الدائم والشامل.. مشيرا إلى أن تعنت الانقلابيين وجبروتهم لا يزيد الشرعية والشعب اليمنى الواحد إلا صمودا من أجل السلام ، وأضاف أن الحكومة تريد سلاما دائما يحقق آمال كل اليمنيين ويكون السلاح بيد الدولة فقط وليس بيد أطراف أخرى.


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مصر 365

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