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5 طرق للحصول على لياقة بدنية صحية دون اللجوء لصالات الجيم

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5 طرق للحصول على لياقة بدنية صحية دون اللجوء لصالات الجيم 5 طرق للحصول على لياقة بدنية صحية دون اللجوء لصالات الجيم

>كتبت أمنية فايد

الملل والروتين مشاعر تغلب من يريد الحفاظ على وزنه أو التخلص من الزائدة عنه بسبب اعتياده على صالة جيم محددة يقوم بها بنفس التمارين كل يوم أو ثلاث أيام فى الأسبوع، وللتخلص من هذا الشعور، يقدم الموقع الأمريكى "هيلث" مجموعة من التمارين البسيطة التى تساعد على حرق الدهون الزائدة وتشعرك بالسعادة فى نفس الوقت، وهى..

 

1.     تكوين فريق رياضى من أصدقائك..

 

الأصدقاء يعطون طاقة إيجابية وفى نفس الوقت يساعدوك على تحقيق أهداف، لذلك يمكن تكوين فريق رياضى من الأصدقاء المقربين والتى تسعد بالجلوس معهم لممارسة التمارين الرياضية معا، واختيار تمارين بسيطة يمكنكم تغيرها بسهولة ولكنها مفيدة فى نفس الوقت مع اختيار نغمات موسيقية مفضلة بينكم للاستماع إليها أثناء التمرين.

 

2.     جولة السير فى شوارع المدينة..

 

السير على الأقدام فى خط مستقيم وبسرعة ثابتة من أفضل الرياضات التى ينادى بها خبراء اللياقة البدنية، ويمكنك القيام بها فى الشارع بدلا من أجهزة "التريد ميل" المتوفرة فى صالات الجيم، وذلك عند طريق تحديد وقت السير والقيام بها وسط المدينة أو على الشاطئ وتحدد لنفسك مسافة محددة تقوم بها، وفى هذه الحالة لا تشعر بالملل نهائيا.

 

3.     الاشتراك فى سباقات الجرى الأسبوعية..

 

هناك فرق شبابية تقوم بسباقات جرى أسبوعية فى أماكن متنوعة يمكن متابعتهم والاشتراك معهم، فهم يعتمدوا على التجديد بالإضافة إلى توفير أنواع مختلفة من الرياضات مثل الجرى أو ركوب الدراجة أو الذهاب إلى المناطق الجبلية وتسلق الجبال وغيرها.

 

4.     الاشتراك فى النادى الرياضى..

 

النوادى ليس مكان اجتماعى للتجمع مع الأصدقاء فقط، ولكن هناك ملعب رياضى فيه العديد من أنواع الرياضات ومدرب خاص بكل لعبة، يمكن أن يوجهك لهذه الألوان المختلفة، مما يجعلك تشعر بالتجديد المستمر، بالإضافة إلى استغلال "تراك" النادى الكبير للجرى فيه وسط الخضرة والمجموعات الرياضية الأخرى.

 

5.     تحويل الأعمال المنزلية إلى تمارين رياضية..

 

وهذه الخطوة مفيدة للسيدات حيث يمكنهن إجراء عملية التنظيف والترتيب المنزلية مع إنقاص وزنهن وهو ما يجعل هناك فرصة للتنزه فى الأوقات الأخرى.

 

 

 

 

 


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مصر 365

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