ايلين ديجينيرس متهمة بالعنصرية بسبب هذه الصورة

أثارت المذيعة الأمريكية الشهيرة ايلين ديجينيرس Ellen DeGeneres الجدل، بعد نشرها صورة مركّبة عبر حسابها على موقع "تويتر" تظهرها وهي تمتطي ظهر العدّاء الجمايكي النجم اوساين بولت الذي بات موضوع الساعة بعد تحطيمه الأرقام القياسية في أولمبياد ريو 2016.

وقد اتهم بعض النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، ديجينيرس بالعنصرية، إلا أنها ردّت وقالت إنها تعرف بحجم العنصرية في المجتمع الأمريكي، مؤكدة أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن طريقة تفكيرها.

وفي الصورة المركبة، استخدمت ايلين لقطة شهيرة لبولت من هذا الأولمبياد بدا فيها يبتسم وهو يسابق في التصفيات المؤهلة لسباق الـ100 متر، والذي فاز فيه طبعاً. وقد انتشرت هذه الصورة الفريدة على مواقع التواصل، وركّب الكثيرون منها صوراً أخرى لإيصال رسائل مضحكة.

وبدورها، نشرت ديجينيرس نسختها من الصورة حيث امتطت ظهر العدّاء وعلّقت عليها كاتبة: "من الآن فصاعداً، هذه وسيلتي لقضاء حاجاتي"، وهي عبارة في الإنجليزية تُستخدم فيها كلمة "ركض أو "جري".

ولكن الكثيرين انتقدوا الصورة حيث إنها تظهر "امرأة بيضاء تركب ظهر رجل أسود"، إلا أن آخرين همّوا للدفاع عن المذيعة، مشيرين إلى أن بولت نفسه أعاد تغريد الصورة.

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