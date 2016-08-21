6 علامات تؤكد أنك على وشك الإغماء.. الدوخة وبقع أمام العين

يحدث الإغماء عندما يحدث انخفاض مفاجئ فى الدم أو الأكسجين ( أو كليهما) فى المخ بسبب انخفاض فى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ويمكن أن يحدث الإغماء لكل الأطفال و البالغين فهناك بعض الأعراض التى تحدث قبل الإغماء عليك معرفتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها وذلك وفقا لما ذكره موقع Make Me Feed

1- الشعور بالدوار

عندما تكون مستلقيا يتم توزيع الدم فى الجسم بشكل منتظم وعند الوقوف ينخفض ضغط الدم بسبب الجاذبية، لذا ينصح الأطباء عند الشعور بالدوار بوجوب الضغط على عضلات الجزء السفلى من الجسم ، مثل العضلات الخاصة بالفخذ، الساق قبل الوقوف ، وهذا سيجعل ضخ الدم يعود إلى النصف العلوى من الجسم، فالدوار فى أغلب الأحيان هى أهم علامة توضح أنك على وشك الإغماء.

2- رؤية بقع أمام العين

العين هو أول مفتاح ومؤشر يقول لك إنك على وشك الإغماء وخاصة عندما تبدأ فى رؤية بقع أمام العين ، وينصح الأطباء من يتعرضون لمثل هذا الأمر أن يجلس ويضع رأسه بين ركبتيه لتوجيه تدفق الدم إلى الدماغ.

3 البدء فى اللهاث

تشير الدراسات إلى أن معظم من يتعرضون للإغماء تعرضوا للهث قبل الإغماء، فعندما يتعرض المخ لمستويات منخفضة من الدم فهذا يجعلك تشعر بأنك تتنفس بشكل أسرع وتبدأ باللهاث، فإذا شعرت بهذا الأمر يجب عليك أن تعثر على مكان للجلوس وتستلقى وتغمض عينيك وتضع يدك على بطنك وتتنفس ببطء

4- رعشة فى الأطراف والشفاه

عندما يكون هناك تدفق منخفض للدم فى المخ يمكن أن ينخفض الكالسيوم ، وعندما يحدث ذلك تشعر بوخز أو تخدير فى أطرافك خاصة اليدين والشفاه، حيث تتحرك المعادن الحيوية بعيدة عن هذه المناطق، فإذا حدث ذلك قم بفك ربطة العنق أو أى ملابس ضيقة حتى تفتح الممرات الهوائية وتسمح للدم بأن يضخ بشكل منتظم.

5- الشعور بالغثيان

الشعور بالغثيان يمكن أن يكون علامة على العديد من الأمور بما فى ذلك الحمل ، والتسمم الغذائى، ولكن إذا رافق الغثيان أعراض أخرى مثل سرعة التنفس يجب الجلوس أو الاستلقاء و طلب المساعدة الطبية على الفور.

6- الشعور أنك دافئ

إذا كنت على وشك الإغماء قد تشعر باحساس أنك دافئ بسبب زيادة سريعة فى تدفق الدم ليعوض قلبك عن نقص الدم والأكسجين فى الدماغ.