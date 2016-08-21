رئيس "إيثيدكو" لإنتاج الإيثيلين: تصدير 70 من منتجات الشركة لـ 31 دولة

أعلن المهندس عبد الرحمن زيد، رئيس مجلس إدارة شركة إيثيدكو لإنتاج الإيثلين، أن تصدير أول شحنة من "الإيثلين" الذى تنتجه الشركة، سيبدأ الأسبوع المقبل، مؤكداً تعاقد الشركة على تصدير 70 % من منتج الشركة بمجمل 280 ألف طن وذلك إلى 31 بلدا حول العالم، من خلال 9 موزعين رئيسيين.

وقال "زيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الشركة ستساهم فى تحسين الاقتصاد المصرى من خلال عوائد المنتجات المصدرة، وإدخال العملة الصعبة إلى البلاد، مضيفا :"ولكننا لا نغفل السوق المحلى لتشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة التى يوجد فيها عمالة، فلابد من توفير لهم المواد الخام بدلاً من إرهاقهم فى استيرادها من الخارج وهى بنفس التنقية المرتفعة".

وحول توفير فرص عمل بالشركة، أوضح أن صناعة البتروكيماويات صناعة غير كثيفة العمالة، والفرص المباشرة لا تتعدى ألف فرصة عمل، بينما تصل الفرص الغير مباشرة إلى 10 آلاف فرصة عمل.