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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 21 /8/ 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 21 /8/ 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 21 /8/ 2016

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على الصعيد المهنى ..

ستغضب كثيراً عندما تعلم أن أفكارك الجوهرية التى تتباهى بها أمام الزملاء طرحها أشخاص قبلك بل وقاموا بتنفيذها على أكمل وجه، يعرف عنك الذكاء لكن الكبر والغرور بإمكانهما تدمير مستقبل أى شخص لا يرى نفسه على الطريق الخاطئ أبداً، عد إلى صوابك وتخلى عن الأفعال الحمقاء.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

القرارات الفردية من شأنها أن تنهى علاقتك بشريك حياتكن أنت تعرف أن لكل علاقة طرفاها اللذان من المفترض أن يفكرا معاً فى مستقبلهما، تشبثك برأيك لا يعنى دائماً إنك على صواب، قد تكون مخطئا وغرورك يمنعك من تصديق ذلك..راجع نفسك.

على الصعيد الصحى:

الحاجة إلى معرفة السبب الحقيقى لمشكلاتك الصحية أهم من علاج هذه المشكلات، قد تكون قلة النوم والتفكير المتكرر هما السبب الرئيسى فى المشكلات الصحية التى تعانى منها هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يواجه عددا من المشكلات اليوم بسبب عناده الدائم وعدم الاهتمام بسماع آراء الآخرين حتى إن كانوا من أقرب الناس إليه، لا تتعامل مع شريك حياتك بطريقة تثير مشاعر غضبه تجاهك حتى لا تندم بعد ذلك.


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مصر 365

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