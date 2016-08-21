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حظك اليوم برج الدلو الأحد 21 /8/ 2016

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 21 /8/ 2016 حظك اليوم برج الدلو الأحد 21 /8/ 2016

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على الصعيد المهنى..

أوضاع غير المستقرة فى العمل قد تضطرك لارتكاب كثير من الحماقات، تتعامل مع عدد من المشكلات بشىء من الرعونة ما يجعلك غير قادر على احتواء المواقف، بإمكانك أن تكون شخصا قياديا لكنك دائماً تتعمد ارتكاب الأخطاء البسيطة التى تجعلك محل سخط الكثيرين حاول أن تفكر قبل أن تتصرف بهذه الطريقة.

على الصعيد العاطفى..

شخصيات مقربة ستصدمك كثيراً هذه الفترة وتكشف لك المواقف الحقيقة التى تعرف من خلالها كيف تختار أصدقائك وتتعرف على معادنهم الحقيقة، أنت من الشخصيات التى تستعمل عقلها إن بدأت الظنون السيئة أن تكثر أمامها، ركز جيداً الفترة الحالية ستتطلب منك مجهود ذهنى كبير.

على الصعيد الصحى..

انتقِ الشخصيات التى يمكن أن تشاركك فترات مرضك، ولا تتعامل مع الألم النفسى بسهولة واحتقار، قد يكون دواء البدن هو هدوء النفس، السفر والهدوء الذهنى سيساعدوك كثيراً فى هذه المرحلةن ولا تنسى ممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود أن يعيش فترة من الفترات الصادمة فى حياته  على الصعيد الاجتماعى والعاطفى بعد أن تكشف له العديد من المواقف عن أصدقائه الذين يتعاملون معه بشكل ملتوى، ويحتاج إلى نقاء ذهنى حتى يستعيد قوته ونشاطه.


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مصر 365

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