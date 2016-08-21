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برج العذراء حظك اليوم الأحد 21 /8/ 2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 21 /8/ 2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 21 /8/ 2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

تبنى بمخيلتك الكثير من المشاريع لتحسين أوضاعك المادية ولكن عليك أن تنهض لتحقيق الأمنيات التى خطط لها للنجاح بمجال عملك.  

على الصعيد الصحى

 انتبه لصحتك ولا تتعصب وفقاً لما يهدف إليه الغير، الوضع الذى قد يتسبب لك فى مشكﻻت صحية أنت فى غنى عنه.

على الصعيد العاطفى

 تفكر فى الانسحاب من عﻻقة عاطفية بدأت فيها منذ وقت قصير، والمتزوج يعيش حياة مستقرة ولا يتأثر بما يحدث حوله من ضغوط حياتية.

توقعات علماء الفلك

الفلك فى صالحك اليوم، فتحسن من أوضاعك المادية والمهنية وعلى الصعيد العاطفى تفكر فى تطوير أوضاعك أو تنهى عﻻقة رفضا للأوضاع.


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مصر 365

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