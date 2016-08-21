حظك برج العقرب الأحد 21 /8/ 2016

على الصعيد المهنى

لن تحصل على ما تريد اليوم، بعد أن كنت فى حالة من النشاط تراجع مستواك العملى بخطوات كثيرة بسبب إهمالك فى عدد ساعات نومك والاستماع إلى آراء الكثيرين ممن يحاولون تعطيلك عن تنفيذ مهامك المهنية، لا تندهش عندما ترى كثيرا من المشاريع تنفذ وأنت فى مكانك، فهذا سيدفعك للعودة لريادتك.

على الصعيد العاطفى

النواحى العاطفية فى طريقها للاستقرار، لكن الحنين إلى الماضى مازال يراودك من حين إلى آخر، ستتلقى مكالمات خاصة من شأنها أن تسعد قلبك وتزيل عنك كثير من المشكلات التى تشغل تفكيرك هذه الفترة، ولا تنس أن الأمور المعقدة يمكن حلها بشكل تدريجى.

على الصعيد الصحى

الأوضاع الصحية غير المستقرة تمنعك عن الذهاب إلى مكانك المفضل لتلتقى مع الأصدقاء القدامى الذين تمنيت أن تراهم منذ فترة، ولا يمكن أن تتخلى عن عشقك للطعام و للحلوى فى أوقات متأخرة من الليل، ما يجعلك تعانى بشكل مستمر مع زيادة الوزن، واحذر مرض السكر المفاجئ.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش هذه الفترة وهو يبذل مجهودا مميزا حتى يصل إلى نقطة القمة، ولن تجد الحماس الزائد من جميع المحيطين بك، فنجاحك سيسبب مشكلات للآخرين، حاول أن تتعامل بمرونة أكثر من ذلك حتى لا تجد نفسك منفعلاً فى كثير من المواقف.