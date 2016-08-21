القبض على قاتل العميد أحمد عسيري وشريكيه

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه إلحاقاً للبيان الصادر يوم الاثنين الموافق 6 / 5 / 1437هـ من شرطة منطقة جازان حول تلقي دوريات الأمن بلاغاً من مواطن عن تعرض والده العميد متقاعد أحمد فائع عسيري لإطلاق نار من قبل شخص مجهول، بمزرعته الخاصة الكائنة بمحافظة أبو عريش مما أدى إلى وفاته -رحمه الله-، ومن خلال التحقيقات في هذه القضية والمتابعة الميدانية الموسعة تم بحمد الله القبض على الجاني الرئيس في هذه الجريمة ويدعى أسامه أحمد محمد الراجحي "يمني الجنسية"، وعلى شريكيه كل من:

1- المواطن/ موفق صالح سنيد الحربي "سعودي الجنسية".

2- المقيم/ محمد أحمد محمد الراجحي "يمني الجنسية".

وقد عثر بمنزل المذكور بمحافظة أبو عريش على مسدس وكاتم صوت، وتبين من إجراء الفحوص الفنية بمعامل الأدلة الجنائية أنه السلاح المستخدم في الجريمة، بالإضافة إلى تطابق أنماطه الوراثية وبصماته مع العينات المرفوعة من مسرح الجريمة.

وبالتحقيق معه أقر بقيامه بجريمته تنفيذاً لتوجيهات تلقاها من تنظيم "داعش" الإرهابي في الخارج، والالتقاء بشريكه في الجريمة موفق صالح سنيد الحربي بمكة المكرمة لاستلام السلاح وكاتم الصوت المستخدمين فيها، كما أقر شريكهما الثالث محمد أحمد محمد الراجحي بعلمه عن تفاصيل الجريمة التي نفذها شقيقه أسامة، وقيامه بإخفاء السلاح وكاتم الصوت بعد ارتكابها داخل خزان المياه بسطح منزلهم. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مجدداً بأنها تقف بحزم في وجه كل من يهدد أمن هذه البلاد وأمن مواطنيها أو المقيمين على ترابها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نقسه الإقدام على مثل تلك الأعمال الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)، والله الهادي لسواء السبيل.