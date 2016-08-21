إغلاق ثلاث محطات وثلاثة مطاعم في أملج

أغلقت بلدية محافظة أملج ثلاث محطات وقود وثلاثة مطاعم مخالفة، خلال الجولات التفتيشية المفاجئة التي شنتها البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة على محطات الوقود الواقعة على الطريق الدولي الذي يمر بالمحافظة.

وذكر رئيس بلدية محافظة أملج م. ناجي رمضان غبان أن فرقاً رقابية تضم مراقبين صحيين ومراقبي أسواق قاموا بجولات دورية على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة إلى الجولات المفاجئة.

وأشار إلى أنه تم إغلاق ثلاث محطات وقود مخالفة بكامل أنشطتها بالمحلات التجارية والغذائية الملحقة بها، إلى جانب ثلاثة مطاعم، وأتلفت الفرق اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة وصادرت الأواني غير الصالحة للاستخدام، وطبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.