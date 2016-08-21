الحجاج اليمنيون يتجاهلون تهديدات الانقلابيين

صفعة قوية، وجهها الحجاج اليمنيون، على وجه الانقلابيين من الحوثيين وأتباع المخلوع صالح برفضهم التهديدات لقوافل الحجاج في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وتقدمهم إلى لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الأوقاف والإرشاد اليمني بمنفذ الوديعة بمدينة شرورة.

وأبلغ "الرياض" عضو مسؤول في لجنة الطوارئ، أن مركز المعلومات في اللجنة تسلم ثمانية آلاف جواز لحجاج راغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، في أول أيام التسجيل للحج اليمني، فيما توافد ملاك وممثلو شركات السياحة والحج اليمنية لإنهاء جوازات حجاجهم وتسليم رسوم أداء الحج رغم التحذيرات التي أطلقها الحوثيون للحجاج بعدم بتسليم أجور الحج عبر وسائل رسائل الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتوقع المصدر أنه سيتم خلال اليومين المقبلين إنهاء إجراءات تسجيل 19404 جوازات للحجاج المتقدمين من أغلب المحافظات اليمنية عبر المسار الحاسوبي لوزارة الحج السعودية.

وطبقاً للمصدر، تعتبر مناطق صنعاء وتعز وذمار وأب والحديدة والمحويت من أكثر المناطق التي تعاني من تهديدات الانقلابيين، وأتباع المخلوع صالح حيث يمثل حجاج هذه المناطق 20% فقط من مجموع الحجاج اليمنيين، مبيناً أن اللجنة مخولة بتسهيل إجراءات الحجاج اليمنيين من داخل اليمن أما الحجاج الذين يقيمون خارجه فيخضعون لأنظمة الدول التي يقيمون فيها.

وتواصل اللجنة أعمالها للدفع بأول دفعة من الحجاج اليمنيين في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بعدد 2500 حاج في أول قافلة تصل مكة المكرمة حيث تعمل اللجنة وفقاً للمصدر على التعاقد مع أكثر من شركة نقل بري لتوفير 388 حافلة حديثة ومكيفة لنقل الحجاج المصرح لهم من خلال وحدة النقل والترحيل في اللجنة التي تعمل على إعداد جداول رحلات الذهاب إلى مكة المكرمة.

في إطار متصل، يواصل أعضاء اللجنة توفير مساكن الحجاج اليمنيين في مكة المكرمة، وبين المصدر أنه وفرة المساكن في أم القرى من شأنها نقل الحجاج اليمنيين هذا العام إلى فنادق جديدة فئة 3 و4 نجوم حيث يجري التعاقد مع فنادق كبيرة لإسكان 3000 حاج يمني في مبنى واحد بقيمة 1500 ريال للحاج الواحد وهو ما حددته وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية.