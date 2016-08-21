«الشؤون الإسلامية» تُطلق خطتها الإعلامية لتوعية الحجاج

أطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، خطة الوزارة الإعلامية لتوعية الحجاج للموسم الحالي 1437هجرية، والتي تضمنت توزيع الملايين من المطبوعات الإرشادية والكتب والأشرطة والأفلام والوسائط الدعوية التي تم اعتمادها وادراجها في الخطة التنفيذية الشاملة عبر لجان الوزارة المتخصصة وفق معايير مبنية على الجودة والنوعية والكمية واللغات المطلوبة التي تجاوزت 32 لغة.

وأكد آل الشيخ أن الوزارة تركز في جميع أعمال توعية الحجاج على إيصال المعلومة المختصرة المفيدة الواضحة من خلال جميع الوسائل المتاحة.

وأوضح أن الوزارة تتوجه لتوسيع دائرة الإنتاج المبني على الطرح الوسطي ومساحة التنسيق مع القنوات الفضائية لتعزيز هذا المفهوم، مضيفاً "اوجدت الوزارة البرامج المطلوبة و المناسبة لتحقيق ذلك، وتمكنت من نشر هذا المفهوم بين أوساط الدعاة المشاركين في الحج وأئمة وخطباء المساجد ليعمل الجميع وفق رؤية واحدة واضحة".

وقال إن أعمال الوزارة في الحج متعددة ومتوزعة في جميع المناطق والمنافذ لتوعية حجاج الداخل والخارج ونشر علوم المناسك بشكل عام، وتسير وفق خطة كبيرة، ضمن فقراتها ومحاورها عنايتنا بالمساجد في مكة المكرمة وتهيئتها للحجاج للصلاة وتلقي العلوم الشرعية والمعرفية وكذلك في المدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمواقيت والمنافذ وقد اعددنا لذلك برامج علمية كثيرة سوف تساهم في تحقيق اهدافنا المنشودة بأذن الله تعالى، وتوزيع المطبوعات الإرشادية بمناسك الحج أثناء القدوم، والمصحف الشريف، وتوعية الحجاج وإرشادهم عبر برامج التوعية المتنوعة وخطب الجمعة والمحاضرات والدروس والندوات في أحياء مكة المكرمة والمدينة المنورة وحول الحرمين الشريفين ومراكز التوعية المنتشرة في جميع المواقع التي يتواجد فيها الحجاج، وعبر خدمات الهاتف المجاني 8002451000 وخدمة مناسك للتوعية الآلية 8002488888 وهي متوفرة بعدة لغات وعلى مدار الساعة.