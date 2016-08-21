ألفا حاج عراقي يعبرون جديدة عرعر

بلغ عدد الحجاج العراقيين الذين عبروا منفذ جديدة عرعر البري شمال عرعر 60 كلم في الحدود الشمالية حتى فجر أمس السبت أكثر من "2000" حاج وحاجة عراقية تقلهم "80" حافلة متجهين إلى المشاعر المقدسة، معبرين للعاملين في المنفذ عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله_ على الرعاية والاهتمام الكبير الذي حظوا به منذ دخولهم المنفذ السعودي، متفاجئا عدد منهم من تقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية مجاناً في المستشفى الموسمي بالمنفذ، فيما تتوالى وصول قوافل حجاج بيت الله وفق خطة معدة بين الجانب السعودي والعراقي تباعاً على مدى عشرة أيام مقبلة، ومنذ وصول وفود الحجاج لمنفذ جديدة عرعر قدمت لهم كافة الخدمات بناء على توجيه صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد _حفظهم الله _ والذين يحرصون على توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكن حجاج بيت الله من أداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان وحتى يعودوا إلى أوطانهم بكل خير وأمن وأمان.

عشوي: تطعيمات وخدمات وقائية وعلاجية في المنفذ

وأوضح حمود عشوي المدير المناوب في المستشفى الموسمي التابع لصحة الحدود الشمالية في منفذ جديدة عرعر بأنه بناء على توجيهات وزير الصحة د. توفيق الربيعة ومتابعة وإشراف مدير عام الشؤون الصحية في الحدود الشمالية عبدالله العازمي سَخّرت صحة الحدود الشمالية كافة الامكانيات لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جديدة عرعر، وأضاف بأن المستشفى الموسمي يقدم كافة الخدمات الصحية.. الوقائية والعلاجية، وتم تقديم التطعيمات لأكثر من "1200 " حاج ممن لم يتم تقديم التطعيمات لهم في بلادهم، كما تم تقديم العلاج والأودية مجاناً لكافة الحجاج، ويعمل في المستشفى الموسمي 51 موظفا وموظفة ما بين اخصائيين وفنيين وممرضين وممرضات وسائقي مركبات إسعاف لخدمة الحجاج.

فيما أكد العميد عبدالله بن عبدالرحمن الأحمد مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية بأنه تم تجهيز جوازات منفذ جديدة عرعر لتعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى تجهيز صالة كاملة لاستقبالهم؛ توفر كافة الخدمات حتى يتم انهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن منفذ جديدة عرعر سيشهد عبور قرابة عشرة آلاف حاج عراقي، ويشتمل على كافة الخدمات وتجهيزات عالية المستوى للتفتيش من قبل الجمارك السعودية، ومستشفى موسمي تتوفر فيه كافة الخدمات الصحية، إضافة إلى مسجد ومرافق خدمات مساندة، ويحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية والذي زار جديدة عرعر ووقف على كافة الخدمات قبل أشهر قريبة.

صالة جوازات منفذ جديدة عرعر جاهزة للخدمة

الحجاج يتوافدون على صيدلية المستشفى الموسمي

أكثر من 1000 حاج استفادوا من التطعيمات