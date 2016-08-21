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د. السديس يوزع الهدايا على الحجاج

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استهل الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جولاته التفقدية لأعمال وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وذلك بالوقوف على الخدمات التي تقدمها إدارة شؤون الزيارة التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة والمشاركة في توزيع الاهداءات على القادمين من الحجاج مشيدا بالجهود المبذولة لتقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن قاصدي بيت الله وزائري مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. وقام السديس بتوزيع الهدايا وتقديم الحقائب التي تحتوي على بطاقات ترحيبية بلغات مختلفة وبعض النشرات والكتيبات الخاصة بآداب زيارة المسجد النبوي بعدة لغات ووجبة خفيفة ومعلومات عن توسعات المسجد النبوي والخرائط الارشادية لموقع تقديم الخدمات ليتمكن الزائر الكريم من الحصول على المعلومة بيسر وسهولة.

واثنى الرئيس العام على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن، كما اشاد بمتابعة سمو أمير المنطقة ودعمه المستمر لأعمال وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتحقيق الراحة والطمأنينة للزوار الكرام ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وخشوع. وفي ختام جولته قام السديس بزيارة الجناح الخاص بفرع وزارة الحج بمنطقة المدينة بالمطار مشيدا بالجهود التي يبذلونها في استقبال حجاج بيت الله الحرام.

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