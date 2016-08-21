630 حافلة تقل 27 ألف حاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

غادرت -أمس السبت- (630) حافلة تقل قرابة 27 ألف حاج من ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة متجهة الى مكة المكرمة، وذكر فيصل سندي عضو مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء أن مركز مغادرة الميقات استقبل الحجاج المغادرين من (121) موقعا بعد أن تم إنهاء إجراءات مغادرتهم ميدانياً من مواقع سكنهم ثم توجهوا إلى الميقات للإحرام والصلاة لعقد نية الحج وبدء التلبية وهناك يقوم مركز مغادرة الميقات بمساعدة الحجاج وتلبية احتياجاتهم فمن يطلب الفتوى يتم توجيهه لمراكز التوجيه والإرشاد والإفتاء ومن يحتاج لمساعدة طبية ينقل للمستشفى وتتم متابعة حالته حتى يغادر فضلا عن تنظيم وقوف الحافلات بالتعاون مع رجال المرور والجهات الأمنية الأخرى، وعن مهام قطاع المجلس الإشرافي، قال: يهدف القطاع إلى تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن وبصورة مشرفة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات عبر مكاتب الخدمات الميدانية أثناء فترة إقامة الحجاج وحتى مغادرتهم المدينة ولتحقيق هذا الهدف اعتمد القطاع عدة برامج عمل منها:

برنامج عمل وحدة قطاع المجلس الإشرافي ويعني هذا البرنامج تنظيم العمل داخل القطاع والربط بين كافة الوحدات التابعة له وتوثيق جميع أعماله خلال موسم الحج، وبرنامج عمل مركز مغادرة الميقات ويتم فيه خدمة إرشاد الحجاج في مسجد الميقات وتنظيم دخولهم إلى المسجد وإرشادهم إلى حافلاتهم المخصصة للمغادرة، برنامج عمل مكتب المجلس الإشرافي لمكاتب الخدمة الميدانية ويعنى هذا البرنامج بالإشراف المباشر على مكاتب الخدمة الميدانية وما يندرج تحت نطاق مجلسها الإشرافي من النواحي الإدارية والمتابعة الميدانية والذي يسعى من خلالها لتقديم خدمات عالية المستوى للحجاج زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنسيق لمعالجة أي معوقات تطرأ على مكاتب الخدمة خلال أعمال موسم الحج، برنامج عمل مركز توجيه الحافلات رقم (1) ويعنى البرنامج برفع مستوى الأداء وذلك من خلال التعاون مع مكاتب الخدمة الميدانية بتوجيه الحافلات إلى مواقع التوديع الميدانية وفق توزيع أعداد الحجاج للحافلات حسب مدخلات النظام الآلي، والتصفية مع شركات النقل والنقابة العامة للسيارات، وبرنامج عمل مكاتب الخدمة الميدانية ويعنى هذا البرنامج بتقديم كافة الخدمات للحجاج والعمل على راحة الحجاج وتلبية جميع متطلباتهم واحتياجاتهم وإنهاء جميع إجراءاتهم خلال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة.

استعداد لخدمة الحجاج