نيمار يكسب الرهان ويقود البرازيل للفوز بذهبية أولمبياد ريو

قاد المهاجم نيمار منتخب البرازيل لكرة القدم الى إحراز ميداليته الذهبية الأولى في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية بركلات الترجيح على حساب المنتخب الألماني في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ماراكانا.

> حقق المنتخب البرازيلي لكرة القدم أخيرا حلمه الأولمبي وتوج بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم رجال للمرة الأولى في تاريخ بلاد السامبا بالفوز 5 / 4 على نظيره الألماني بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي مساء السبت في المباراة النهائية للمسابقة.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله نيمار دا سيلفا من ركلة حرة في الدقيقة 26 . وفي الشوط الثاني ، سجل ماكسيميليان ماير هدف التعادل لألمانيا في الدقيقة 59 لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 / 1 .

ولجأ الفريقان إلى وقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين ولكن التعادل ظل قائما ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح. وفي ركلات الترجيح، سجل لألمانيا ماتياس جينتر وسيرجي جنابري وجوليان براند ونيكلاس سولي وأهدر نيلز بيترسن (الركلة الخامسة التي تصدى لها الحارس) وسجل للبرازيل أوجوستو ريناتو وماركينوس ورافاييل ألكانتارا ولوان ونيمار دا سيلفا.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث أحرز المنتخب النيجيري الميدالية البرونزية بعد فوزه الثمين 3 / 2 على منتخب هندوراس في وقت سابق يوم السبت .

هـ.د( أ ف ب، د ب أ)

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