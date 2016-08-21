أخبار عاجلة

تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نيمار يكسب الرهان ويقود البرازيل للفوز بذهبية أولمبياد ريو

Google+ Print

0,,19490349_4,00.jpgقاد المهاجم نيمار منتخب البرازيل لكرة القدم الى إحراز ميداليته الذهبية الأولى في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية بركلات الترجيح على حساب الألماني في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ماراكانا.
> حقق المنتخب البرازيلي لكرة القدم أخيرا حلمه الأولمبي وتوج بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم رجال للمرة الأولى في تاريخ بلاد السامبا بالفوز 5 / 4 على نظيره الألماني بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي مساء السبت في المباراة النهائية للمسابقة.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله نيمار دا سيلفا من ركلة حرة في الدقيقة 26 . وفي الشوط الثاني ، سجل ماكسيميليان ماير هدف التعادل لألمانيا في الدقيقة 59 لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 / 1 .

ولجأ الفريقان إلى وقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين ولكن التعادل ظل قائما ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح. وفي ركلات الترجيح، سجل لألمانيا ماتياس جينتر وسيرجي جنابري وجوليان براند ونيكلاس سولي وأهدر نيلز بيترسن (الركلة الخامسة التي تصدى لها الحارس) وسجل للبرازيل أوجوستو ريناتو وماركينوس ورافاييل ألكانتارا ولوان ونيمار دا سيلفا.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث أحرز المنتخب النيجيري الميدالية البرونزية بعد فوزه الثمين 3 / 2 على منتخب هندوراس في وقت سابق يوم السبت .

هـ.د( أ ف ب، د ب أ)
>G57b8f577387e9.png
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم