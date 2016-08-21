بالفيديو - الصرخة الأولى من الـ90 مليون.. إيجوايين يقود يوفنتوس لقهر فيورنتينا

سجل جونزالو إيجوايين هدفه الأول مع فريقه الجديد يوفنتوس ليقوده لتحقيق الفوز الأول في الدوري الإيطالي. والضحية فيورنتينا.

وحل فيورنتينا ضيفا على البطل يوفنتوس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ونجح يوفنتوس في الفوز بثنائية مقابل هدف ليحصد الثلاث نقاط الأولى له في طريق حملته للدفاع عن اللقب.

سامي خضيرا افتتح التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 37 إلا أن نيكولا كالينيتش سجل هدف التعادل للفيولا في الدقيقة 70.

ولكن لا تقلق وأنت تمتلك في فريقك الهداف إيجوايين والذي كتب التاريخ في إيطاليا الموسم الماضي.

واستغل إيجوايين تسديدة خضيرا داخل منطقة جزاء قبل أن يحولها في شباك الفيولا في الدقيقة 75.

قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا عن الانتصار الأول ليوفنتوس وسقوط فيورنتينا في فخ جونزالو.

وكان إيجوايين قد انتقل من نابولي إلى يوفنتوس في صفقة قياسية أعلنها يوفي بـ"90 مليون يورو".

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