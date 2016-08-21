مؤتمر إنريكي: هذا هو توران الذي أعرفه.. وميسي وسواريز الأفضل

(إفي): أظهر لويس إنريكي مدرب برشلونة سعادة كبيرة بعد اكتساحه لريال بيتيس بستة أهداف لاثنين في مستهل حملة الفريق للدفاع عن لقب الليجا، حيث وصف المباراة بأنها كانت "مثالية تقريبا".

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء "كانت مباراة شبه مثالية مقارنة بطموحاتنا في هذه المسابقة، لقد كانت مباراة متكاملة بشكل كبير".

وأضاف إنريكي أن كل لاعبي فريقه اتسموا بـ"النشاط، سواء هجوميا او دفاعيا"، ممتدحا جميع اللاعبين.

وكان اللاعب التركي أردا توران، الذي بدأ هذا الموسم بشكل مميز بعد الأداء الباهت في الموسم الماضي، من أكثر اللاعبين الذين مدحهم مدرب الفريق الكتالوني، حيث واصل تسجيل الأهداف مجددا.

وعلق إنريكي على أداء توران قائلا "هذه هو أردا الذي عرفناه دائما، أنا سعيد لآنه استطاع الاندماج مع الفريق وهو ما يجعله يبدو أكثر سعادة".

كما أثنى إنريكي على أداء سيرجي روبرتو الرائع خلال المباراة على الجانب الأيمن: "لقد كان كما أريده تماما"، مؤكدا من ناحية أخرى أن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، أحد الصفقات الجديدة للفريق، "أدى هذه المباراة بنفس المستوى الرائع الذي اعتاد عليه مع ليون".

وأشاد كذلك بأداء الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز الذين سجلا هدفين وثلاثة أهداف على التوالي.

وقال إنريكي "إذا كان لديك ميسي وسواريز وهما بهذا المستوى، فكل ما يمكنك فعله هو أن تطالبهم بالاستمتاع بكرة القدم وأن يستمروا في ذلك، فليس هناك ما هو أفضل"، موضحا أنه لم يندهش بمستوى "البرغوث" الأرجنتيني في بداية هذا الموسم لأنه "المستوى المتميز الذي اعتاد على الظهور به".

وأضاف عن فريق ريال بيتيس أنه "مع كل الاحترام للموسم الماضي، فمستوى الفريق أفضل في كل النواحي، فأن يأتوا إلى هنا لخوض أولى مباريات الموسم ليس بالأمر السهل، وخصوصا عندما يكون فريقنا كما كان اليوم".