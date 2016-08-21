بيدرو: أريد الفوز بالدوري مع تشيلسي

(إفي): أكد المهاجم الاسباني بيدرو رودريجيز بعد مباراة واتفورد أنه "سعيد للغاية" بالتواجد في صفوف فريق تشيلسي، مشيرا إلى ان الهدف هذا الموسم هو الفوز بالدوري.

ولعب رودريجيز الذي انتقل بداية الموسم الماضي إلى تشيلسي قادما من برشلونة، أساسيا اليوم السبت في المباراة التي حقق فيها البلوز الفوز بصعوبة على واتفورد (1-2) على ملعب فيكارج رود.

وقال بيدرو لـ(إفي) "كنا نعرف انه ملعب صعب، كملاعب أخرى كثيرة في البريميير ليج. لقد تأخرنا في النتيجة في البداية ولكن الفريق بذل مجهودا كبيرا واستطاع العودة".

وحقق تشليسي انتصاره الثاني في البريميير ليج تحت قيادة مدربه الايطالي أنطونيو كونتي ليتساوى بست نقاط في المقدمة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وهال سيتي.

وأضاف بيدرو "هذا الفوز مهم للاستمرار في المقدمة وللاستمرار في المنافسة على اللقب، ولكننا نريد الذهاب خطوة بخطوة ومباراة بمباراة وألا نتعجل".

وتابع "نريد الفوز بالدوري رغم معرفتنا بصعوبة الأمر، نظرا لوجود فرق كثيرة جيدة تنافس عليه. أو أن نكون بين فرق المقدمة إذا لم نتمكن من الفوز به. ولكننا نركز الان في مباراة الكأس وبعدها لقاء بيرنلي".