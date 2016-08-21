5 أشياء تعلمناها من فوز تشيلسي على المدرسة الإيطالية

دفاع تشيلسي يحتاج لصفقة جديدة. وإدين أزار وبيدرو يحتاجان للكثير من العمل. وفرانسيسك فابريجاس لا يمكن بيعه. فوجود سيسك مع دييجو كوستا وباشواي ربما يكون طريق الفريق الأزرق نحو اللقب.

هذه هي العناوين الرئيسية في 5 أشياء تعلمناها من الفوز القيصري لتشيلسي على واتفورد ومدربه الإيطالي المخضرم والتر ماتزاري بنتيجة 2-1.

شاهد كيف فاز تشيلسي على واتفورد بالضغط على هذا الرابط..

وتعرف معنا على ما تعلمناه من المباراة وينقله FilGoal.com عن صحيفة ميرور البريطانية:

1) دفاع تشيلسي يحتاج

أين كان برانيسلاف إيفانوفيتش وجاري كاهيل وبيدرو رودريجز وقت هدف واتفورد؟

هذا السؤال إجابته أن تشيلسي يحتاج لمدافع جديد يمنح الفريق صلابة أكبر في الخط الخلفي.

أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي أقر في المؤتمر الصحفي "نعم الفريق يحتاج إلى مدافع لأننا نمتلك فقط 5 ونلعب بـ4. ونعمل على اختيار أنسب صفقة للنادي".

2) أزار يخرج من الصورة؟

في الاسبوع الماضي ركز جاري نيفيل المحلل الشهير في شبكة Skysports ولاعب مانشستر يونايتد الأسبق على إدين أزار نجم تشيلسي، مثبتا أن الأخير ليس في أفضل حال خططيا.

وأوضح نيفيل "يبدو أزار في تحركاته كأنه يبتعد عن الصورة. يبتعد عن المكان التي تتواجد فيه الكرة ولا يقدم الحلول الأنسب لفريقه".

الأمر تكرر هذا الاسبوع وظهر أزار بعيدا عن المنتظر منه.

3) بيدرو زائد عن الحاجة؟

لم يستطع بيدرو رودريجز إثبات أحقيته باللعب أساسيا ولم يستغل غياب ويليان عن الفريق للإصابة.

لازال بيدرو يبدو كشبح لذلك الجناح السريع الهداف الذي كان يظهر مع برشلونة.

4) لا يمكنك بيع فابريجاس

يظهر خط وسط تشيلسي دفاعيا بشكل زائد عن اللزوم حين يواجه الفريق اللندني خصما يعتمد على الدفاع العميق كما حدث أمام واتفورد الذي يدربه الإيطالي والتر ماتزاري.

نجولو كانتي ونمنيا ماتيتش لم يستطيعا تقديم تمريرات بينية تخدم تشيلسي وتقتل واتفورد. ومع ظهور أزار وبيدرو خارج المستوى لم يجد الفريق اللندني الحلول الكافية.

لهذا السبب لا يمكن بيع فابريجاس الذي حين اشترك أرسل 4 كرات داخل منطقة جزاء واتفورد في غضون 10 دقائق.

سيسك صنع الهدف الثاني وأعلن بمستواه أنه نوعية لا يمكن لتشيلسي الاستغناء عنها دون توفير لاعب على المستوى ذاته.

5) النجم باشواي

اشترك باشواي في الدقيقة 80 خلال الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وصنع هدفا نصر تشيلسي على وست هام.

واشترك باشواي في الدقيقة 76 خلال الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي وسجل هدفا عادل النتيجة لتشيلسي في ملعب واتفورد.

باشواي يبدو في طريقه للحصول على لقب نجم تشيلسي.