5 أشياء تعلمناها من اكتساح برشلونة لريال بيتيس

العمر مجرد رقم، الوفاء، روبرتو مفتاح لعب جديد.. أبرز ما شاهدنا في مباراة برشلونة وريال بيتيس التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 6-2 في بداية الدوري الإسباني.

FilGoal يبرز 5 أمور تعلمناها من مباراة الفريق الكتالوني الأولى في من الليجا.

رحيل ألفيش؟ لا مشكلة

داني ألفيش كان مفتاح لعب لبرشلونة طوال فترة تواجده في الفريق، وهو ما يعكس صناعته لـ96 هدفا خلال 6 مواسم.

عقب رحيل ألفيش تسألت الجماهير من يكون بديله؟ خصوصا وأن الفريق لم يتعاقد مع ظهير أيمن.

إنريكي قرر أن يكون روبرتو هو بديل ألفيش في المباراة، حيث تم استخدامه في نفس المركز في الموسم الماضي حال غياب الظهير البرازيلي.

ثقة إنريكي في خريج اللاماسيا كانت في محلها، فصنع هدفين وقدم 5 فرص للتسجيل.

أما دفاعيا فاعترض هجمات بيتيس 5 مرات، ولم يلجأ لخيار تشتيت الكرة الغير محبب في برشلونة إلا مرة واحدة.

وبالنسبة لتحركات الإسباني الشاب، فتواجد في وسط ملعب بيتيس بنسبة 71%، منها 43% في ثلث الملعب الأخير، وهو نفس الدور الذي كان يقوم به ألفيش.

الوفاء

مازالت جماهير برشلونة تعطي دروسا في الوفاء للاعبيها.

الحضور في ملعب "كامب نو" هتف بإسم الحارس كلاوديو برافو طوال فترات المباراة لتحية الحارس التشيلي الذي سيرحل لفريق مانشستر سيتي في الأيام المقبلة كما أكد المدير الرياضي للنادي روبرت فيرنانديث في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية عقب نهاية اللقاء.

MSA

غياب نيمار للمشاركة مع البرازيل في الأولمبياد لم يؤثر على المثلث الهجومي لبرشلونة.

وعلى الرغم من تواجده على حدود منطقة الجزاء وليس في الجناح الأيسر طوال فترات المباراة، إلا أن آردا توران أظهر تفاهما وانسجاما كبيرا بينه وليونيل ميسي ولويس سواريز خلال المباراة، حيث افتتح التسجيل وصنع هدفا لميسي.

أما بالنسبة لباقي أعضاء المثلث، فسواريز سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، وميسي سجل هدفين وصنع هدف.

ليمتلك برشلونة مثلث "MSA" حتى عودة نيمار من الأولمبياد.

التسجيل بأساليب مختلفة

6 أهداف للفريق الكتالوني جاء بطرق مختلفة، وهو ما يثبن أن إنريكي لا يسجل عن طريق "تيكي تاكا".

هدف من ركلة حرة وهدف من هجمة مرتدة بدأها ميسي وهدفان من داخل الصندوق وآخران من خارج منطقة الجزاء.

روبن كاسترو

سجل هدفين في شباك الحارس برافو، ليستمر صاحب الـ35 عاما في التألق في الملاعب الإسبانية ويثبت أن العمر مجرد رقم ليس إلا.