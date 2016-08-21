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وزارة التعليم: طبع 85% من الكتب الدراسية مع حلول العام الدراسى

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وزارة التعليم: طبع 85% من الكتب الدراسية مع حلول العام الدراسى وزارة التعليم: طبع 85% من الكتب الدراسية مع حلول العام الدراسى

>كتب محمود طه حسين

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طباعة الكتب مستمرة ولا توجد مطابع توقفت بسبب أزمة ارتفاع الدولار، موضحًا أن نسبة ما تم توريده لمخازن الكتب بالقطاع بمنطقتى فيصل وأكتوبر وصل قرابة 55%.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من الصعب أن يتم الانتهاء من طباعة الكميات المطلوبة من كتب ومناهج الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى المقبل قبل بدئه.

وأوضح المصدر، أن النسبة المتوقع الوصول إليها قبل بدء العام الدراسى 85%، لافتًا إلى أن الكتب الأساسية لمدارس التعليم العام والفنى سيتم توفيرها فى المخازن والقطاع وتوريدها إلى المديريات التعليمية.

وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بعد ارتفاع أسعار الدولار، واعتذار بعض المطابع عن عدم الاستمرار فى طباعة الكتب، نظرًا للخسارة التى تعرضوا لها ومطالبتهم بتعديل شروط مناقصة طباعة الكتب.


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