إنجاز 80 % من تقاطع الحوض والافتتاح نهاية نوفمبر

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إنجاز أكثر من 80 % من أعمال التقاطع العلوي وأعمال الطرق والإنارة والخدمات في مشروع تقاطع الحوض الواقع بين شارعي الشيخ محمد بن زايد واليلايس، وتوقع انتهاء الأعمال كافة وإزالة التحويلات المرورية المؤقتة في منطقة دوار الحوض «سابقاً» وافتتاح المشروع بشكل كامل في نهاية نوفمبر المقبل.

وقال الطاير: يتضمن المشروع تطوير دوار الحوض القائم حالياً وتحويله من دوار يعمل بإشارات ضوئية إلى تقاطع حُـر بجسور طبقية لتوفير حركة انسيابية في جميع الاتجاهات، مشيراً إلى أن المشروع يشمل تنفيذ أربعة جسور على امتداد شارع اليلايس شرقاً وغرباً بطول إجمالي 600 متر وسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى تعديل مسارات الطرق المتأثرة بما يحقق تكامل الحركة المرورية في منطقة التقاطع.

وأضاف أن المشروع اشتمل كذلك على توسعة شارع الشيخ محمد بن زايد في المنطقة الممتدة من دوار جبل علي لهباب إلى تقاطع الشارع المؤدي لمطار آل مكتوم الدولي، بزيادة عدد المسارات من ثلاثة مسارات في كل اتجاه حالياً إلى ستة مسارات في كل اتجاه بطول سبعة كيلومترات، وقد تم افتتاحها أمام الحركة المرورية ومستخدمي الطريق في شهر فبراير الماضي.

وجار حالياً استكمال أعمال التوسعة في المنطقة الممتدة من دوار جبل علي لهباب بالاتجاه شمالاً إلى دوار الحوض بطول أربعة كيلومترات، وسيتم افتتاحها أمام الحركة المرورية بالتزامن مع إنجاز التقاطع المُجسّر في شهر نوفمبر المقبل.

شارع خدمة

وأوضح أن المشروع تضمن أيضاً تنفيذ شارع خدمة على جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد في المسافة الممتدة من تقاطع شارع الخيل إلى دوار الحوض «شمالاً وجنوباً» بطول قرابة أربعة كيلومترات في كل اتجاه لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى الأماكن الخدمية والمشاريع التطويرية المجاورة، مشيراً إلى أنه تم إنجاز قرابة 87 % من أعمال الطرق والخدمات وشبكة إنارة الطرق، وسيتم افتتاح هذه الأجزاء من المشروع للحركة المرورية في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

حلول

أكد مطر الطاير، أن إنجاز مشروع تقاطع الحوض سيسهم في حل مشكلة التداخل في الحركة المرورية في الدوار الحالي، وسيحقق انسيابية في حركة المركبات في مختلف الاتجاهات، حيث ستكون الحركة انسيابية للمركبات القادمة من شارع اليلايس والمتجهة شرقاً باتجاه مجمع دبي للاستثمار، والمتجهة غرباً باتجاه شارع الشيخ زايد ومنطقة جبل علي الحرة، وكذلك سيوفر انسيابية للحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد شمالاً وجنوباً من وإلى أبوظبي.