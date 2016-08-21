حصر 15 ألف بئر جوفية في أبوظبي لترشيد استهلاك المياه

انتهت هيئة البيئة – أبوظبي من حصر نحو 15 ألفاً و41 بئراً في الإمارة وذلك حتى نهاية مايو الماضي ضمن مشروع حصر آبار المياه الجوفية، الذي يعتبر من المشاريع الرئيسية التي تنفذها الهيئة لإحداث أثر إيجابي وخطوة مهمة ومحورية ضمن خطة حكومة أبوظبي الرامية إلى تقييم إمكانات المياه الجوفية المتوفرة ومعدلات استخداماتها الحالية في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع الزراعي، وذلك تمهيداً لوضع الخطط والمبادرات اللازمة لترشيد استهلاكها لضمان استدامتها للأجيال القادمة ورفع كفاءة الاستثمارات المالية في قطاع المياه.

وبدأ مشروع حصر آبار المياه الجوفية في إمارة أبوظبي في الأول من أكتوبر 2015 ويستمر لمدة 36 شهراً ويشمل ثلاث مراحل رئيسية وبعد المرحلة التحضيرية الأولى من المشروع بدأ العمل الميداني لحصر شامل للآبار وجمع بيانات عنها، حيث تنتهي هذه المرحلة مع نهاية عام 2017 وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم تحليل البيانات وإنشاء قاعدة بيانات لها وإعداد الخرائط وإعداد أطلس للمياه الجوفية وتقديم التقرير النهائي.

ويهدف مشروع حصر آبار المياه الجوفية في إمارة أبوظبي إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية ورفع كفاءة الاستثمارات المالية في قطاع المياه، حيث ستوفر نتائج هذا المشروع معلومات تساعد الجهات المعنية على وضع خطة متكاملة وفعالة لإدارة الموارد المائية، كما ستساعد ملاك المزارع والآبار على الحد من الهدر المالي الناتج عن حفر الآبار الغير المنتجة، وتحسين الكفاءة الزراعية الشاملة، وتحقيق الاستفادة القصوى من حصة المياه الجوفية لكافة المزارعين لعمليات الري.

كما يقوم المشروع بحصر الآبار الجوفية في أبوظبي المستخدمة في ري المزارع والغابات والمتنزهات والحدائق وغيرها من الأغراض، حيث قام ممثلو هيئة البيئة في أبوظبي بمجموعة من الزيارات الميدانية شملت تحديد الأرقام التسلسلية المسندة إلى كل بئر، وتسجيل البيانات عن كمية المياه المستخرجة، ومستويات المياه المتوفرة، والجودة، والملوحة.

ويعمل المشروع على قياس ملوحة التربة الزراعية وجودتها من خلال استخراجها وتحليل عينات من التربة لعدد كبير من المزارع في أبوظبي.

وسيتم وضع أطلس المياه الأول من نوعه في إمارة أبوظبي، حيث سيصنف هذا الأطلس كل بئر حسب النوع، والكمية ونوعية المياه، فضلاً عن معدل الاستخراج والتغيير في مستويات المياه.

قاعدة بيانات

سيتم تأسيس قاعدة بيانات متخصصة للمياه الجوفية في أبوظبي والتي سيتم توفيرها للمخططين والباحثين ومستخدمي المياه الجوفية ومؤسسات القطاع الخاص، للمساعدة في تسهيل وتطوير مبادرات كفاءة استخدام المياه الجوفية.

ويهدف المشروع إلى تحديد الوضع الراهن للمياه الجوفية بالإمارة وتحديث خرائط المخزون الجوفي وحساب الميزان المائي وحساب معدلات التغذية الطبيعية للخزان ومعدلات السحب وتحديد حجم المخزون الجوفي الحالي كماً ونوعاً. و إنشاء وتحديث خرائط للخزان الجوفي مثل خرائط ملوحة المياه الجوفية ومناسيبها ومعدل التغير بها واتجاهات سريانها. ويشمل المشروع وضع برنامج للتدقيق المائي وتحديد مناطق الهدر أو الاستنزاف.

أرقام

11,982 بئراً بلوحات

1,081 بئراً مردومة

5,239 بئراً مقاسة

4,593 بئراً بملوحة

395 وحدة تحلية