29 مخالفة و42 إنذاراً لصالونات حلاقة في أبوظبي

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة الممتدة من مطلع يونيو الماضي حتى بداية أغسطس الجاري، أكثر من 541 حملة تفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل في منطقة مصفح، أسفرت عن توجيه 29 مخالفة وتحرير 42 إنذاراً بحق المراكز غير الملتزمة باشتراطات ومتطلبات ممارسة مهنة الحلاقة والتجميل، سواء على صعيد مستويات النظافة العامة أو مواصفات الأدوات المستخدمة وعمليات تعقيم المعدات واستخدام مستحضرات التجميل.

وتأتي هذه الحملات، ضمن إطار رؤية دائرة الشؤون البلدية والنقل، وتنفيذ خطتها الهادفة إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف بشأن متطلبات ومعايير الصحة والسلامة العامة في مراكز التجميل وصالونات الحلاقة، وحماية لصحة وسلامة أفراد المجتمع، كمسؤولية مجتمعية تحتل أولوية قصوى لدى بلدية مدينة أبوظبي.

وأكدت البلدية أنها قسمت حملاتها إلى فترتين صباحية ومسائية، وقد وصلت حصيلة عمليات التفتيش الصباحية إلى 489 عملية، غطت كافة المناطق الواقعة ضمن اختصاصات مركز بلدية مصفح، وتوجيه 18 مخالفة و36 إنذاراً، أما الحملة المسائية، فقد شملت 52 عملية تفتيش، وتحرير 11 مخالفة و6 إنذارات.

وأشارت البلدية إلى أنها تواصل خطتها الهادفة إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف بشأن متطلبات ومعايير الصحة والسلامة العامة في مراكز التجميل وصالونات الحلاقة، وذلك من خلال تنفيذ ورش العمل الإرشادية على مدار العام والتي تستقطب إليها المهتمين والمعنيين بهذه المرافق الخدمية العامة.