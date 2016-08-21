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مباحث قسم أول الزقازيق تضبط عاطلا بحوزته طبنجة لممارسة أعمال البلطجة

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مباحث قسم أول الزقازيق تضبط عاطلا بحوزته طبنجة لممارسة أعمال البلطجة مباحث قسم أول الزقازيق تضبط عاطلا بحوزته طبنجة لممارسة أعمال البلطجة

> الشرقية- فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث قسم أول الزقازيق بالشرقية، برئاسة الرائد حسين أبوفول رئيس المباحث، من ضبط عاطل بحوزته طبنجة لممارسة أعمال البلطجة، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام ضباط قسم أول الزقازيق، بضبط "محمد م ع " 26 سنة عاطل، ومقيم النحال دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة بقصد الدفاع عن النفس وممارسة أعمال البلطجة، وتحرر المحضر رقم 10134 جنح القسم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

 

 


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