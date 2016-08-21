بالصور.. مباحث قسم أول شبرا الخيمة تضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

تمكنت مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط ورشة ميكانيكا، قام صاحبها بتحويلها وكرًا لتصنيع الأسلحة النارية وضبط بداخلها أدوات تستخدم فى التصنيع و7 أسلحة فرد خرطوش وبندقية و30 طلقة نارية.

وردت معلومات للمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تفيد إدارة ميكانيكى ورشته لتصنيع الأسلحة النارية، وتم استئذان النيابة العامة بعد التأكد من صحة المعلومات، وانتقل النقيبان مصطفى هاشم المراغى ومحمد أبو سريع معاونى مباحث القسم، وتم مداهمة الورشة بمنطقة مساكن الضباط، وضبط زوجة المتهم وتدعى "أميرة.أ"، واعترفت بقيامها وزوجها الهارب "محمد.م" بتصنيع الأسلحة النارية للاتجار فيها.

واعترفت المتهمة أمام العقيد حسن الرزاز رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، بحيازة الأسلحة النارية والطلقات بقصد الاتجار والأدوات والمعدات لاستخدامها فى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، وتم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.