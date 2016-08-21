نائبة تطالب بإصدار تشريعات تجريم الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى

قالت سوزى عدلى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المراحل الانتقالية التى تمر بها البلاد عقب الثورات، أو الانتقال من نظام إلى آخر، تحتاج إلى حزمة من الإجراءات الرادعة، من بينها تجريم الشائعات التى تستهدف زعزعة السلم العام .

وأوضحت "ناشد" فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن هناك شائعات، يروجها البعض، تضر بالاقتصاد والبورصة، كشائعات ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، التى تؤدى إلى ما يعرف بـ"التضخم الجامح".

وطالبت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة إصدار تشريعات تجرم الشائعات التى يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة إذا كان مروجو الشائعات ذوى حيثية.