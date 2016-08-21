برج الثور حظك اليوم الأحد 21/8/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الثور فى طريقه للوصول للنجاح و التقدير، فحان الوقت لجنى ثمار المجهود الكبير الذى بذلته طوال الفترة الماضية ، و إذا كان لديك استثمارات فعليك أن تؤجلها للفترة المقبلة .

على الصعيد العاطفي:

علاقتك بشريكك متوترة ومضطربة وغير مستقرة ، عليك أن تفكر بعقلك أكثر من قلبك حتى تستطيع أن تأخذ قرارا حاسما فى شكل هذه العلاقة .

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور لديك طاقة هائلة اليوم من الممكن أن تستفيد بها لتمارس بعض التمرينات الرياضية لتكون الخطوة الأولى لتدخلها ضمن روتينك الصحى اليومى .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن تجاهلك للصعيد العائلى أمر مثير للانتقاد ، عليك الاهتمام بالعائلة وتتواصل معها بنسبة كبيرة حتى لا تفقد هذه المتعة وتكتشف ذلك بعد فوات الآوان .