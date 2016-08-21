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برج السرطان حظك اليوم الأحد 21/8/2016

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 21/8/2016 برج السرطان حظك اليوم الأحد 21/8/2016

>كتبت : رانيا علوى

على الصعيد المهني:

حالة من الاستقرار تسود الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان ، فاستطعت أن تضع بصمة مهمة فى مجال عملك مما جعل من حولك يشيدون بأدائك و مجهودك الملحوظ.

على الصعيد العاطفي:

 حياتك العاطفية مستقرة لحد ما هذه الفترة ، إلا أنك تفكر دائما فى شكل العلاقة وكيفية دعمها ، إذا كنت حتى الآن مصابا بالحيرة فلا تتردد من استشارة من حولك .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان أرهقت صحتك الجسدية و العقلية معا خلال الأيام القليلة الماضية، الراحة هى أفضل حل لكى تستعيد نشاطك بعد سلسلة طويلة من الإرهاق والتعب .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن المال والمدخرات الخاصة بك ستكون محط تركيزك فى هذه الفترة حيث تزداد مسئولياتك ونفقاتك بشكل ملحوظ .


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