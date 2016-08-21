برج السرطان حظك اليوم الأحد 21/8/2016

>كتبت : رانيا علوى
برج السرطان على الصعيد المهني:
حالة من الاستقرار تسود الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان ، فاستطعت أن تضع بصمة مهمة فى مجال عملك مما جعل من حولك يشيدون بأدائك و مجهودك الملحوظ.
على الصعيد العاطفي:
حياتك العاطفية مستقرة لحد ما هذه الفترة ، إلا أنك تفكر دائما فى شكل العلاقة وكيفية دعمها ، إذا كنت حتى الآن مصابا بالحيرة فلا تتردد من استشارة من حولك .
برج السرطان على الصعيد الصحي:
لمواليد برج السرطان أرهقت صحتك الجسدية و العقلية معا خلال الأيام القليلة الماضية، الراحة هى أفضل حل لكى تستعيد نشاطك بعد سلسلة طويلة من الإرهاق والتعب .
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن المال والمدخرات الخاصة بك ستكون محط تركيزك فى هذه الفترة حيث تزداد مسئولياتك ونفقاتك بشكل ملحوظ .
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