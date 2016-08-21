برج القوس حظك اليوم الأحد 21/8/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس، ستواجه عددا من المشاكل التى ستجعلك متوترا بنسبة كبيرة ، فلا تضيع وقتك فى هذه الحالة التى قد تؤثر عليك سلبا و على حالتك المزاجية .

على الصعيد العاطفي:

هذا هو الوقت المناسب لكى تتحقق من علاقتك بشريكك ، العناد والأنانية أحد أهم أسباب خلافكما المستمر الفترة الأخيرة ، فتقييم العلاقة و المواجهة الجريئة ضرورة.

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس حاول السيطرة على انفعالاتك ، إذ ينتهز البعض الفرصة ويركزون على عصبيتك لكى تكون محط انتقاد ، واعلم أن الاسترخاء لفترة قد يخلصك تماما من التوتر.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن هذه الفترة ستتلقى أخبارا سعيدة ستجعلك تبكى فرحا ، وستكون محاطا بالأهل و الأصدقاء والذين سيدعمونك بنسبة كبيرة .