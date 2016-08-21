برج القوس حظك اليوم الأحد 21/8/2016

>كتبت رانيا علوى
برج القوس على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج القوس، ستواجه عددا من المشاكل التى ستجعلك متوترا بنسبة كبيرة ، فلا تضيع وقتك فى هذه الحالة التى قد تؤثر عليك سلبا و على حالتك المزاجية .
على الصعيد العاطفي:
هذا هو الوقت المناسب لكى تتحقق من علاقتك بشريكك ، العناد والأنانية أحد أهم أسباب خلافكما المستمر الفترة الأخيرة ، فتقييم العلاقة و المواجهة الجريئة ضرورة.
برج القوس على الصعيد الصحي:
لمواليد برج القوس حاول السيطرة على انفعالاتك ، إذ ينتهز البعض الفرصة ويركزون على عصبيتك لكى تكون محط انتقاد ، واعلم أن الاسترخاء لفترة قد يخلصك تماما من التوتر.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن هذه الفترة ستتلقى أخبارا سعيدة ستجعلك تبكى فرحا ، وستكون محاطا بالأهل و الأصدقاء والذين سيدعمونك بنسبة كبيرة .
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