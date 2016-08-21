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برج الأسد حظك اليوم الأحد 21 /8/2016

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برج الأسد حظك اليوم الأحد 21 /8/2016 برج الأسد حظك اليوم الأحد 21 /8/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

أنت متحفز اليوم وصارم من الناحية المادية، تساعدك مدخراتك فى الخروج من المآزق المادية، فالنفقات تكون حساسة لعائلتك.

الصعيد العاطفى

عليك تكريس الوقت لعائلتك، والقيام بأشياء مدروسة لشريك حياتك لأن الوضع فى علاقتكما غير مستقر الأيام الماضية.

الصعيد الصحى

فقدت كثيرا من الوزن الفترة الماضية، ربما يوفر لك أحدهم شيكولاتة فستكون قادرا على التغلب على الإغراءات بسهولة وستصل لأهدافك فى فترة قصيرة.

توقعات علماء الأبراج

اليوم جيد لك ولكن عليك الانتباه لعائلتك وقضاء الوقت معهم لتحسين الأوضاع بينكم.


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مصر 365

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