برج الجدى حظك اليوم الأحد 21 /8/ 2016

على الصعيد المهنى

أنت فى أفضل أيامك على الصعيد المهنى فإذا تعرضت لمشكلة ما فى مهنتك لا تحاول حلها عن طريق الحيلة وإلا ستنقلب الأمور عليك رأسا على عقب.

على الصعيد الصحى

. تحتاج للانتباه لصحتك، وﻻ تردد فى استشارة الطبيب حتى لا تتدهور حالتك الصحية

على الصعيد العاطفى

الغيرة الزائدة على شريك الحياة تهدد مستقبل عﻻقتكم، كما أنك تحتاج للوضوح والصراحة فى عﻻقتك مع الشريك فتخلى عن الغموض.

توقعات علماء الفلك

اليوم فى صالحك وتغلب عليه الأجواء الرومانسية فالمتزوجون يقتربون من بعضهم البعض فأنت فى حالة نفسية تسمح لتصفية الخﻻفات واحتواء الشريك.