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"البيئة": اختيار شركة أوروبية للتخلص من المبيدات المسرطنة بميناء الأدبية

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"البيئة": اختيار شركة أوروبية للتخلص من المبيدات المسرطنة بميناء الأدبية "البيئة": اختيار شركة أوروبية للتخلص من المبيدات المسرطنة بميناء الأدبية

>كتب محمد محسوب

كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، عن اختيار البنك الدولى، لشركة أوروبية للتخلص من مبيد "اللاندين" المحظور التداول والمسرطن، والموجود منذ 18 عاماً بميناء الأدبية بالسويس، والبالغ حجمه  220 طناً .

وقال الدكتور خالد فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشركة تم اختيارها بعد مراجعة كافة العروض المتقدمة من الشركات، منذ أن أغلق البنك الدولى باب سحب كراسات الشروط والتقدم بطلبات الاشتراك بالمناقصة الدولية فى شهر مايو الماضى .

 

وأوضح الوزير، أن البنك الدولى خاطب الشركة، ومن المقرر أن يتم توقيع عقود التخلص من الحاويات المسرطنة خلال أيام، موضحا أن هناك عددا من الإجراءات الأخرى من المقرر أن تتخذها لإتمام عملية نقل الشحنات خارج مصر، حيث إن عملية نقل المخلفات الدولية تنظمها اتفاقية "بازل"، ومصر موقعة عليها وملتزمة بإبلاغ اتفاقية "بازال" بخطوط سير الشحنة والمحطات التى ستتوقف بها الشحنة، بحيث تحصل مصر على موافقة هذه الدول، بالإضافة إلى موافقة بازل، ولذلك فإن الإجراءات تتطلب وقتاً لأن فى كل دولة ستمر عليها الشحنة بها جهة معنية مكلفة بالتفاوض مع مصر.


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