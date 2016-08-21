أخبار عاجلة

تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طاهر: شكرا يول على الدوري في ظرف لا يسمح بالمنافسة

Google+ Print
طاهر: شكرا يول على الدوري في ظرف لا يسمح بالمنافسة طاهر: شكرا يول على الدوري في ظرف لا يسمح بالمنافسة

شكر محمود طاهر رئيس الأهلي للمدير الفني السابق للفريق مارتن يول ومخطط الأحمال السابق مايكل ليندمان خلال الاحتفال الذي أقامه مجلس الإدارة اليوم السبت لدرع الدوري ولوداع الثنائي الهولندي.

وحصل الأهلي على بطولة الدوري قبل جولتين من نهايتها، ولكنه خسر كأس أمام الزمالك في النهائي وخرج من دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وقال طاهر في تصريحات صحفية: " يول بذل مجهودا كبيرا وساهم بقوة في تتويج الأهلي بدرع الدوري ولهذا، حرص المجلس على تحيته وتوديعه بجوار الدرع الذي حققه مع اللاعبين في ظل ظروف غاية في الصعوبة لا تسمح بمجرد المنافسة وليس الفوز بالدرع".

وأضاف "الفريق مر بظروف غاية في الصعوبة هذا الموسم من إرهاق وإصابات ولكن لاعبو الأهلي أثبتوا أنهم رجال وتحدوا كل الصعاب وتوجوا مجهودهم في النهاية بالفوز بدرع الدوري، لهذا يستحقون التحية".

وأوضح طاهر"الأهلي لا يقف عند خسارة بطولة أو الهزيمة في مباراة لأن دولاب بطولات الأهلي عامر بالكؤوس والإنجازات مما لا يدع مجالا للشك في أن الأهلي فريق كبير ويضم لاعبين كبار يعدون الأفضل على كل المستويات".

وأشار طاهر "الأهلي سيظل سباق فبعد تتويجه بدرع الدوري 38 مرة عاد اليوم ليحتفظ بالنسخة الجديدة التي قرر اتحاد الكرة منحها للفائز باللقب، ليصبح الأهلي أول فريق يفوز بالنسخة الجديدة من الدرع ليظل كعادته سباق بين جميع أندية الدوري".

واختتم طاهر حديثه بتوجيه الشكر ليول وليندمان مرة أخرى مؤكدا أن مجلس الإدارة يقدر الظروف النفسية التي تعرضوا لها لافتا إلى أن الثنائي أدى دوره بأمانة مع الفريق وأن يول وليندمان اسمان كبيران في كرة القدم العالمية، وسيظل الأهلي يذكرهم ويتمنى رؤيتهم مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»