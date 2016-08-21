طاهر: شكرا يول على الدوري في ظرف لا يسمح بالمنافسة

شكر محمود طاهر رئيس الأهلي للمدير الفني السابق للفريق مارتن يول ومخطط الأحمال السابق مايكل ليندمان خلال الاحتفال الذي أقامه مجلس الإدارة اليوم السبت لدرع الدوري ولوداع الثنائي الهولندي.

وحصل الأهلي على بطولة الدوري قبل جولتين من نهايتها، ولكنه خسر كأس مصر أمام الزمالك في النهائي وخرج من دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وقال طاهر في تصريحات صحفية: " يول بذل مجهودا كبيرا وساهم بقوة في تتويج الأهلي بدرع الدوري ولهذا، حرص المجلس على تحيته وتوديعه بجوار الدرع الذي حققه مع اللاعبين في ظل ظروف غاية في الصعوبة لا تسمح بمجرد المنافسة وليس الفوز بالدرع".

وأضاف "الفريق مر بظروف غاية في الصعوبة هذا الموسم من إرهاق وإصابات ولكن لاعبو الأهلي أثبتوا أنهم رجال وتحدوا كل الصعاب وتوجوا مجهودهم في النهاية بالفوز بدرع الدوري، لهذا يستحقون التحية".

وأوضح طاهر"الأهلي لا يقف عند خسارة بطولة أو الهزيمة في مباراة لأن دولاب بطولات الأهلي عامر بالكؤوس والإنجازات مما لا يدع مجالا للشك في أن الأهلي فريق كبير ويضم لاعبين كبار يعدون الأفضل على كل المستويات".

وأشار طاهر "الأهلي سيظل سباق فبعد تتويجه بدرع الدوري 38 مرة عاد اليوم ليحتفظ بالنسخة الجديدة التي قرر اتحاد الكرة منحها للفائز باللقب، ليصبح الأهلي أول فريق يفوز بالنسخة الجديدة من الدرع ليظل كعادته سباق بين جميع أندية الدوري".

واختتم طاهر حديثه بتوجيه الشكر ليول وليندمان مرة أخرى مؤكدا أن مجلس الإدارة يقدر الظروف النفسية التي تعرضوا لها لافتا إلى أن الثنائي أدى دوره بأمانة مع الفريق وأن يول وليندمان اسمان كبيران في كرة القدم العالمية، وسيظل الأهلي يذكرهم ويتمنى رؤيتهم مرة أخرى.