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عبد الحفيظ: سأتذكر دائما كلمات مارتن يول

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عبد الحفيظ: سأتذكر دائما كلمات مارتن يول عبد الحفيظ: سأتذكر دائما كلمات مارتن يول

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إنه دائما ما سيتذكر كلمات مارتن يول التي حسب وصفه "تؤكد على قوة الأهلي وتحمله الكثير من الصعاب".

وحصل الأهلي على بطولة الدوري قبل جولتين من نهايتها، ولكنه خسر كأس أمام الزمالك في النهائي وخرج من دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا ليستقيل يول قبل يومين.

وقال عبد الحفيظ: " يول كان يقول دائما (الأهلي سيظل حديد).. أي فريق في العالم يمر بلحظات سعيدة وأخرى حزينة ويتوقف الأمر في الحالتين على شخصية اللاعبين سواء في أيام الانتصارات أو لحظات الإنكسارات".

وأضاف خلال الحفل الذي أقامه النادي لتوديع يول ومخطط الأحمال مايكل ليندمان " الثنائي عمل بروح الفريق مع الجهاز المعاون واللاعبين خلال فترة توليهما مسئولية قيادة الفريق في وقت صعب".

وأتم " الأهلي فريق كبير ولا يمكن أن ينظر إلى الخلف بل إلى الأمام دائما وهذا ما يميز الأهلي على مدار تاريخه".

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