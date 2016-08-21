الزمالك لـ في الجول: شيكابالا اعتذر عما بدر منه

كشف إسماعيل يوسف مدير الكرة في نادي الزمالك اعتذار محمود عبد الرازق "شيكابالا" عما بدر منه بعد لقاء إنيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر في الساعات المبكرة من يوم السبت إيقاف شيكابالا وتحويله إلى التحقيق بسبب "احتفاله مع الأولتراس". (طالع التفاصيل)

وقال إسماعيل يوسف لـFilGoal.com: "شيكابالا اعتذر اليوم السبت لما بدر منه بخصوص لقاء إنيمبا".

وأضاف "وبخصوص التحقيق مع شيكابالا فأنه سيكون يوم الأربعاء المقبل".

وكان مرتضى منصور قد أكد إيقاف شيكابالا لـ"حين الانتهاء من التحقيق". والذي سيكون هو الأربعاء حسبما أكد إسماعيل يوسف.

وتطرق مدير الكرة بالزمالك للحديث عن استعدادات الفريق قتئات: "تجمع الفريق الأول في الزمالك لبداية فترة الإعداد سيكون يوم الثلاثاء المقبل. وسنسافر إلى الإمارات خلال فترة الـ30 من أغسطس إلى 10 سبتمبر".

وأتم "الزمالك سيلعب مباراة ودية أمام الجزيرة الإماراتي ولقاء أخر لم يُحدد حتى الآن".