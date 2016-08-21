مرتضى منصور: تقريبا مؤمن سليمان سيكون مدرب الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أن مؤمن سليمان المدرب الحالي للفريق قد يستمر في موقعه في الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي، على أن يستمر مؤمن سليمان كمدرب عام في الجهاز الفني الجديد.

لكن مرتضى قال خلال استضافته في قناة المحور: "مؤمن سليمان سيكون مدرب الزمالك في الموسم الجديد تقريبا".

يذكر أن الزمالك توج بمسابقة كأس مصر تحت قيادة سليمان الذي فاز الفريق معه على الإسماعيلي 4-0 وعلى الأهلي 3-1.

وتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه تحت قيادة سليمان على إنيمبا 1-0 في القاهرة.