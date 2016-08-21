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مرتضى: الزمالك سينهي موسم الانتقالات بصفقتين ' دون حمودي '

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مرتضى: الزمالك سينهي موسم الانتقالات بصفقتين ' دون حمودي ' مرتضى: الزمالك سينهي موسم الانتقالات بصفقتين ' دون حمودي '

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه سيتمم صفقتين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مرتضى لقناة "المحور": "سننهي موسم الانتقالات بإتمام صفقتين".

وأوضح "نسعى الآن لضم الثنائي أحمد رفعت من إنبي ويانيك زاكري لاعب أسيك".

يذكر أن فاستينو موكانديلا وكيل زاكري قد كشف لـFilGoal.com عن إتمام الاتفاق مع الزمالك، في انتظار موافقة أسيك الذي رفض العرض الأول من النادي الأبيض. ( اقرأ تصريحاته )

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع إنبي من أجل ضم رفعت خلال فترة الانتقالات الجارية، إلا أن مماطلة إدارة النادي البترولي عطلت الصفقة. ( اقرأ التفاصيل )

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