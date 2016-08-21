عاصي وراغب وكاظم يختتمون مهرجانات الصيف في طرابلس

لن تبق مدينة طرابلس بعيدة عن اجواء الفرح والغناء والحياة ، ها هي اليوم تتألق بأبهى حللها، وتزدان بروح اهلها المحبة للحياة والأمل ، فقد ترسخت هذه الارادة بمبادرة جمعية طرابلس حياة التي اطلقت خلال مؤتمر صحافي مهرجانات طرابلس الدولية لعام 2016 . بحضور وزير السياحة ميشال فرعون ورئيسة الجمعية سليمى اديب ريفي واعضاء الجمعية والسيد ميشال حايك صاحب ومدير عام شركة double8production الشركة المنظمة للمهرجان وحضور حاشد لوسائل الاعلام اللبنانية .

وقد عقد المؤتمر الصحافي نهار الاربعاء الفائت في وزارة السياحة – الحمرا.

تخلل المؤتمر كلمة لرئيسة جمعية طرابلس حياة السيدة سليمى اديب ريفي ، جاء بعض ما فيها:

"نلتقي اليوم لنعلن موعد افتتاح مهرجان طرابلس الدولي الذي تنظمه جمعية طرابلس حياة هذه الجمعية التي تاسست بجهد جماعي من شابات الفيحاء وشبانها كي تبني لطرابلس الغد مدينة للحياة والفكر والثقافة مدينتنا التي الها ننتسب وبها وبأهلها نفتخر".

واردفت : " اعلن ان ريع هذا المهرجان سيكون في خدمة مكافحة ظاهرة التسرب المدرسي في المدينة ، بهدف نشر التعليم واعطاء ابنائنا حقهم الطبيعي في التحصيل العلمي ".

اما عن اختيار هذا التوقيت فقالت :

"ان اختيار هذا التوقيت جاء ليكون اولاً مسك ختام المهرجانات المميزة التي شهدها لبنان هذا العام على امتداد مناطقه والسبب الثاني هو ان عيد الاضحى المبارك سيشكل مناسبة اضافية للاحتفال والفرح المستحق " .

وكان لوزير السياحة ميشال فرعون كلمة شدد فيها لمرة ثانية على تمديد فترة المهرجانات بناء على مطالب لبنانية عامة.

المهرجان سيقام على مدار ثلاثة ايام في شهر ايلول المقبل تزامناً مع عيد الاضحى المبارك، وذلك في معرض رشيد كرامي الدولي على ان يفتتح المهرجان السوبرستار راغب علامة، يليه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني وختاماً مع القيصر كاظم الساهر.

يذكر ان الاعلامي رودولف هلال سيقدم الحفلات الثلاث خلال المهرجان.

اما جدول الحفلات:

الليلة الاولى من المهرجان ستكون في 12ايلول، وسيحييها السوبرستار راغب علامة.

الليلة الثانية في 14 ايلول، يحييها فارس الغناء العربي عاصي الحلاني.

اما الليلة الثالثة في 16 ايلول فسيحييها القيصر كاظم الساهر.

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