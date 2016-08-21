مرتضى منصور: الزمالك عزبتى..والألتراس إرهابيين وكانوا مع جمال مبارك

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، إنه ساهم بشكل كبير فى تطوير القلعة البيضاء حتى أصبح الكيان له قيمة رياضية واجتماعية على كافة المستويات، مضيفا:" الزمالك عزبتى، ولما بشوف ورقة فى الأرض بشيلها، وأعمل على الحفاظ على أموال النادى، وياريت كل مسئول فى البلد يعتبر المكان اللى شغال فيه عزبته".

وشن "منصور" فى حواره مع الإعلامية إيمان عز الدين، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، هجوماً على روابط الألتراس، قائلاً إنهم جماعة إرهابية محظورة، بحكم المحكمة، ومن مصائب 25 يناير وكان معظمهم مع أحمد عز وجمال مبارك، كما كانوا يسافرون على حساب الدولة إبان حكم محمد مرسى.