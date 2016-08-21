احذروا.. "مشروبات الرجيم" تنقص الوزن بشكل وهمى وتسبب أمراض القلب

تنتشر فى الأسواق مشروبات يطلق عليها البعض اسم "مشروبات الرجيم"، لكن الأطباء فى دراسة حديثة حذروا عبر الموقع البريطانى "ديلى ميل" من تناول هذه المشروبات حيث اكتشفوا أنها تسبب أمراض القلب ومشكلات أخرى فى الأمعاء.

كان ينظر الجميع إلى هذه المشروبات المنتشرة فى الأسواق على أنها وسيلة للمساعدة فى إنقاص الوزن، وهو ما تم الترويج له عبر التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهو ما جعل مجموعة من خبراء التغذية إجراء دراسة مخصصة على هذه المشروبات، وكانت النتيجة أن أضرارها أكثر من مميزاتها حيث أنها تحتوى على ملينات للمعدة كثيرة مما يؤدى إلى مشكلات فى المعدة.

وقال خبراء التغذية فى تقريرهم: "لا يوجد شىء أكثر إقناعا لأى امرأة يائسة من الحصول على جسم أنيق ممشوق مثل المشاهير من الترويج لمنتج يتيح لها تناول ما يحلو لها وبمجرد تناول هذا المشروب لن يتأثر جسمها بما تناولته من أطعمه دسمه، هذه هو الحجة التى يلعبون بها فى المواد الترويجية الإعلانية، وتنخدع العديد من السيدات وتذهب لشرائه".

وتابعوا: "ولم تكتف الشركات المنتجة لهذه المشروبات من الترويج على أنه يساعد على فقد الوزن إلا أنه أيضا يخلص الجسم من السموم، وهو ما جعلنا نتوقف كثيرا أمام هذه الادعاءات، واكتشفنا بالبحث أن هذه المشروبات تحتوى على ملينات بكميات كثيرة تعمل على إخراج كل ما يدخل الجسم سواء ضار أو نافع من كميات للمياه أو أطعمة وخضروات فى صور الإخراج الطبيعية، وهذه الطريقة لا تخلص الجسم من الدهون الضارة التى تكون من قبل، وتحفز الأمعاء الدقيقة على امتصاص السعرات الحرارية من الطعام".

وأضافوا: "بالتجارب السريرية اكتشفنا أن الاستخدام الطويل لهذه المشروبات والتى تحتوى على الملينات يمكن أن تسبب إيقاف الشكل الطبيعى لعمل الأمعاء ويكون اعتماد الفرد على الملينات هو الحل الوحيد لعدم إصابته بالإمساك، بالإضافة إلى قيام هذه المشروبات فى تغيير توازن بعض المواد الكيميائية فى الدم التى يمكن أن تسبب اضطرابات فى وظيفة القلب، وضعف العضلات، وتلف فى الكبد وغيرها من الآثار الضارة".