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بالفيديو.. رئيس الزمالك: تسليح أمن النادى لمواجهة الالتراس الإرهابية

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بالفيديو.. رئيس الزمالك: تسليح أمن النادى لمواجهة الالتراس الإرهابية بالفيديو.. رئيس الزمالك: تسليح أمن النادى لمواجهة الالتراس الإرهابية

مرتضى منصور_أرشيفية

قال رئيس الزمالك ، إنه سلح أفراد أمن نادى الزمالك بالكامل لمواجهة الألتراس كما أن الكاميرات تحاط بالنادى من كل جانب لمراقبة أى شىء ، مطالبًا برحيل مدير أمن القاهرة نظرًا لتسهيله دخول الألتراس خلال مباراة الفريق الأخيرة فى دورى الأبطال الإفريقى على الرغم من تحذيره له بنيته باقتحام الاستاد.

وأضاف منصور خلال حواره مع الإعلامية إيمان عز الدين فى برنامج « 90 دقيقة » الذى يذاع على قناة « المحور » أن الألتراس تعد جماعة إرهابية محظورة بحكم القضاء ، معاتبًا بعض الإعلاميين على دعمهم للألتراس من أجل تصفية الحسابات، مشيرًا إلى أن البعض أساء فهم تعليق الرئيس السيسى عندما تم سؤاله عن الالتراس من قبل بعض الإعلاميين.

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