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جزائري ينتحر بعد أن تسبب في موت زوجته

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جزائري ينتحر بعد أن تسبب في موت زوجته جزائري ينتحر بعد أن تسبب في موت زوجته

عناصر من الشرطة الجزائرية (أرشيفية)

أسفر شجار نشب بين زوجين جزائريين بمنزلهما في ولاية عنابة عن وفاة الزوجة وانتحار الزوج، مخلفين ورائهما ثلاثة أطفال.

ووفقا للما أوردته “سكاي نيوز عربية” نقلاً عن صحيفة “النصر” الجزائرية، فقد “بدأت الوقائع بشجار بين الزوجة وزوجها الذي دفعها، ما تسبب في سقوطها من سلالم المنزل، وإصابتها بجروح خطيرة في الرأس والرقبة، خلفت نزيفا داخليا حادا”.

وخضعت الزوجة (38 عاما)، الأربعاء الماضي، لعملية جراحية بقسم جراحة العظام في مستشفى عنابة، لفظت على إثرها أنفساها الأخيرة.

وبينما ذهب الزوج (40 عاما)، الخميس، للمستشفى للاطمئنان على زوجته تفاجأ بوفاتها فسارع إلى الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث للمستشفى، حيث سقط جثة هامدة.

 

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