8 طرق لـ «الليمون» تساعدك على حل مشاكل البشرة

لليمون فوائد كثيرة، فهو مفيد للإنسان من الداخل والخارج، فبالإضافة إلى فوائده كعصير، له فوائد على البشرة أيضاً فهناك 8 طرق لليمون تجعل بشرتك أكثر نعومة وأكثر جاذبية وهى.

للبقع الداكنة، نقطع الليمون مباشرة على المناطق الداكنة قبل النوم ويغسل فى الصباح بالماء البارد، وستلاحظى النتيجة بنفسك بعد أسبوع أو اثنين على بشرتك حيث يساعد الليمون على تطهير الجلد وتفتيح اللون، وإذا كنتى ترغبى فى علاج جميع أنحاء الجسم، فقط أضف 2/1 كوب عصير الليمون الطازج إلى الحمام الخاص بك على أن ينقع الجسم به لمدة 20 دقيقة.

لبشرة أكثر اشراقاً،ضعى عصير الليمون على أى منطقة من جسمك، بما فى ذلك الركبتين والمرفقين كما يمكن استخدامه على الوجه للحصول على وجه ساطع وبشرة ناعمة.

للتخلص من البثور السوداء، إذا كنتِ تعانين من البثور السوداء فى بشرتك عليك تدليكها بعصير الليمون فى كل ليلة مع شطفه بالماء البارد فى الصباح مع التكرار إلى أن تختفى البثور.

لصنع قناع مرطب للبشرة الجافة، يمكنك وضع كميات متساوية من العسل والليمون وزيت الزيتون وتطبيق هذا المزيج على المناطق الجافة على الجلد، وتركه حتى يجف تماما لمدة 10 دقائق ويتم شطفه بالماء الدافئ.

للبشرة الدهنية، نضع 2 ملعقة عصير ليمون، على 2 ملعقة فودكا، و1 ملعقة كبيرة ماء مقطر، و1 ملعقة صغيرة بندق وتوضع على شكل كرات ويتم شطفها بالماء البارد على أن يستمر الاستخدام لمدة أسبوع.

لتقشير خلايا الجلد الميتة، نقطع الليمون إلى قطع ونضيف عليها نصف ملعقة سكر، وندلك المنطقة التى نريد تقشيرها،أو نضع عصير الليمون مع السكر مع نفس الخطوات السابقة، ويستخدم الخليط مرة واحدة فى الأسبوع للمساعدة على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة.

لاستخدام الليمون كعلاج مضاد للتجاعيد- نضع ملعقة صغيرة من العسل، وبضع قطرات من عصير الليمون وقطرة من زيت اللوز الحلو، وتطبيق هذا الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف لمدة 20 دقيقة ويغسل.