أخبار عاجلة

تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الزراعة: تدشين “الريف المصري” تمهيدًا لتسليم أراضي المليون ونصف فدان

Google+ Print
الزراعة: تدشين “الريف المصري” تمهيدًا لتسليم أراضي المليون ونصف فدان الزراعة: تدشين “الريف المصري” تمهيدًا لتسليم أراضي المليون ونصف فدان

الدكتور عصام فايد وزير الزراعة_أرشيفية

أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، اليوم السبت، أنه حضر اجتماعًا للرئيس عبدالفتاح وأطلعه علي كل الأمور المتعلقة بمشروع المليون ونصف مليون فدان وتدشين شركة الريف المصري التي ستتولي توزيع الأراضي علي المستحقين.

وأضاف فايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، إن الدولة حريصة علي دعم الشباب في الحصول علي قطعة الأرض في المشروع الجديد وألا تتركه في الصحراء كما كان معتادا في الماضي، لافتًا إلي أن الطرح سيكون لشباب الخريجين والفلاحين ورجال الأعمال بشروط محددة لكل فصيل.

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين