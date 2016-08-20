الزراعة: تدشين “الريف المصري” تمهيدًا لتسليم أراضي المليون ونصف فدان

أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، اليوم السبت، أنه حضر اجتماعًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وأطلعه علي كل الأمور المتعلقة بمشروع المليون ونصف مليون فدان وتدشين شركة الريف المصري التي ستتولي توزيع الأراضي علي المستحقين.

وأضاف فايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، إن الدولة حريصة علي دعم الشباب في الحصول علي قطعة الأرض في المشروع الجديد وألا تتركه في الصحراء كما كان معتادا في الماضي، لافتًا إلي أن الطرح سيكون لشباب الخريجين والفلاحين ورجال الأعمال بشروط محددة لكل فصيل.

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