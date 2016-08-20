أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

7 أعراض تدل على الإصابة بإعتام العين

Google+ Print
7 أعراض تدل على الإصابة بإعتام العين 7 أعراض تدل على الإصابة بإعتام العين

>كتبت نهى طارق

إعتام عدسة العين هو تغييم الرؤية الطبيعية، التى تقع خلف القزحية وإعتام عدسة العين هى السبب الأكثر شيوعا لفقدان البصر لدى الأشخاص فوق سن الـ40 وهى السبب الرئيسى للعمى فى العالم.

 

 

 

وهناك المزيد من حالات إعتام عدسة العين فى جميع أنحاء العالم التى تحدث بسبب الضمور البقعى واعتلال داء السكرى للشبكية.

 

 

 

وذكر موقع Web MD أنواع وأعراض إعتام العين:

 

أنواع إعتام العين:

 

· إعتام عدسة العين المرتبط بالعمر

 

 ويكون هذا الإعتام بسبب الشيخوخة

 

· إعتام عدسة العين الخلقية

 

 يولد الأطفال فى بعض الأحيان مع إعتام عدسة العين نتيجة للعدوى أو الإصابة.

 

· إعتام عدسة العين الثانوية

 

يحدث هذا النوع نتيجة لظروف أخرى الطبية، مثل مرض السكر، أو التعرض للمواد السامة، وبعض الأدوية (مثل الكورتيزون أو مدرات البول)، التعرض الأشعة فوق البنفسجية أو الإشعاع.

 

 

 

أعراض الاصابة بإعتام العين:

 

· الرؤية الغائمة

 

· الرؤية الضبابية

 

· قصر النظر التدريجى مع تقدم العمر

 

· التغييرات فى الطريقة التى ترى بها اللون

 

· مشاكل القيادة ليلاً

 

§ الرؤية مزدوجة

 

· التغيرات المفاجئة فى مواصفات النظارة الخاصة بك

 

 

 

يمكن تصحيح إعتام العين من خلال النظارات الطبية هناك بعض حالات إعتام العين التى يمكن إصلاحها من خلال النظارات الطبية وهناك حالات تحتاج إلى تدخل جراحى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365