7 أعراض تدل على الإصابة بإعتام العين

إعتام عدسة العين هو تغييم الرؤية الطبيعية، التى تقع خلف القزحية وإعتام عدسة العين هى السبب الأكثر شيوعا لفقدان البصر لدى الأشخاص فوق سن الـ40 وهى السبب الرئيسى للعمى فى العالم.

وهناك المزيد من حالات إعتام عدسة العين فى جميع أنحاء العالم التى تحدث بسبب الضمور البقعى واعتلال داء السكرى للشبكية.

وذكر موقع Web MD أنواع وأعراض إعتام العين:

أنواع إعتام العين:

· إعتام عدسة العين المرتبط بالعمر

ويكون هذا الإعتام بسبب الشيخوخة

· إعتام عدسة العين الخلقية

يولد الأطفال فى بعض الأحيان مع إعتام عدسة العين نتيجة للعدوى أو الإصابة.

· إعتام عدسة العين الثانوية

يحدث هذا النوع نتيجة لظروف أخرى الطبية، مثل مرض السكر، أو التعرض للمواد السامة، وبعض الأدوية (مثل الكورتيزون أو مدرات البول)، التعرض الأشعة فوق البنفسجية أو الإشعاع.

أعراض الاصابة بإعتام العين:

· الرؤية الغائمة

· الرؤية الضبابية

· قصر النظر التدريجى مع تقدم العمر

· التغييرات فى الطريقة التى ترى بها اللون

· مشاكل القيادة ليلاً

§ الرؤية مزدوجة

· التغيرات المفاجئة فى مواصفات النظارة الخاصة بك

يمكن تصحيح إعتام العين من خلال النظارات الطبية هناك بعض حالات إعتام العين التى يمكن إصلاحها من خلال النظارات الطبية وهناك حالات تحتاج إلى تدخل جراحى.