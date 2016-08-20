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غدًا إعادة محاكمة متهم فى أحداث الاستقامة

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غدًا إعادة محاكمة متهم فى أحداث الاستقامة غدًا إعادة محاكمة متهم فى أحداث الاستقامة

أرشيفية

تنظر غدا الاحد محكمه جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اعاده محاكمه متهم محكوم عليه بالاعدام غيابيا فى القضيه المعروفه اعلاميا باحداث مسجد الاستقامه.

تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد ناجى شحاته وعضويه المستشارين محمد النجدى وعبد الرحم صفوت بامانه سر احمد صبحى.

كان النائب العام المستشار هشام بركات وافق على إحالة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والحسيني عنتر وباسم عودة وزير السابق ومحمد جمعة حسن وعصام رجب رشوان “محبوسين” وعاصم عبد الماجد وعزت جودة وأنور شلتوت وعزب مصطفى وعبد الرزاق محمود ومحمد علي طلحة “هاربين” لمحكمة الجنايات بتهم قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر فى أحداث ميدان الجيزة التى وقعت يوم 22 يوليو الماضى

 

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